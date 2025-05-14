La chronique du Cesin : De l’incident de production à l’incident de sécurité

[Chronique du Cesin] Comment classifier un réel incident de sécurité qui doit être remonté immédiatement au RSSI ? De deux choses l’une, soit l’incident se remarque immédiatement comme un défacement de site, ou un cryptolocker auquel cas la caractérisation ne fait aucun doute. Soit ce sont les conséquences constatées, souvent a posteriori, qui vont qualifier un incident d’incident de sécurité.