La chronique du Cesin : De l’incident de production à l’incident de sécurité
[Chronique du Cesin] Comment classifier un réel incident de sécurité qui doit être remonté immédiatement au RSSI ? De deux choses l’une, soit l’incident se remarque immédiatement comme un défacement de site, ou un cryptolocker auquel cas la caractérisation ne fait aucun doute. Soit ce sont les conséquences constatées, souvent a posteriori, qui vont qualifier un incident d’incident de sécurité.
La chronique du Cesin - Développements agiles : le RSSI acrobate
Parmi toutes les bonnes pratiques de sécurité que le RSSI doit diffuser dans son organisation, l’intégration de la sécurité dans le cycle de développement des applications est une mesure très complexe à faire adopter et à maintenir dans le temps.
La chronique du Cesin : Mais si, le SI c’est ça !
Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. Le métier de RSSI n’est pas un métier reposant. De nouvelles vulnérabilités apparaissent tous les jours, les risques de l’entreprise évoluent tout le temps. Mais c’est un métier passionnant, où l’expérience y est récompensée.
La chronique du Cesin : De l’art de communiquer !
La chronique du Cesin : Guide de survie du jeune RSSI
La chronique du Cesin : La robolution est en marche
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. La robolution est en marche. les Les hommes/femmes de la sécurité des SI ne peuvent s’empêcher d’imaginer le pire si ces robots venaient à « disjoncter », sur prise de contrôle abusive ou sur incohérence de leur prise de décision,
La chronique du Cesin : Allo ! La Police ?
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. Comment réagir après une cyberattaque... pas si évident. Porter plainte : pourquoi - comment - auprès de qui ? Tous les bons réflexes...
La chronique du Cesin : mais où sont passées les clés ?
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. Quel niveau de connaissance doit avoir un RSSI en matière de cryptographie pour bien réaliser ses missions opérationnelles ?
La chronique du Cesin : nul [RSSI] n’est censé ignorer la loi !
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. C’est bien souvent vers le RSSI que se retournent les questions embarrassantes. Et pourtant, combien de RSSI en poste ont suivi une formation juridique ?
La chronique du Cesin : do you speak RSSI ?
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. On parle souvent du RSSI, comme un professionnel à multi-facettes qui doit naviguer de la technologie à la communication, en passant par le juridique et parfois un peu de politique.
La chronique du Cesin : l'enfer des mots de passe
[EXCLUSIF] Une chronique de Thierry Autret, Délégué général du Cesin. La problématique des mots de passe est un sacerdoce dans la vie du RSSI, une croix qu’il doit porter pendant toute sa carrière. Trop longs, trop complexes et impossibles à retenir.