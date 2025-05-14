Dernières publications

Jake Echanove, directeur Ingénierie des systèmes chez Virtustream

Réussir le transfert de charges applicatives lourdes dans le Cloud

Si le Cloud est souvent présenté comme une panacée, il est difficile pour la plupart des entreprises d’y porter de lourdes charges applicatives sans une vraie expertise.
