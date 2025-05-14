Dernières publications

. Pour ces grands annonceurs, l’opportunité de consolider et d’utiliser ces données constitue un virage stratégique exceptionnel, source d’une meilleure relation client, de l’achat au service après-vente mais aussi de nouveaux modèles d’affaires créateur de valeur.

Stéphane Darracq - Les Objets Connectés : cheval de Troie du Big Data ?

Qui se souvient de l’inoffensif lapin Nabaztag et comment imaginer cet aimable compagnon digital en redoutable cheval de Troie du Big Data ?
Stéphane Darracq – Le Big data, carburant de demain pour les constructeurs automobiles

Les constructeurs automobiles ont à portée de main un trésor qu’ils n’exploitent pas ou très peu jusqu’à présent : les « data » ou données qu’ils collectent [...] remonteront de ce nouvel objet connecté qu’est la voiture intelligente de demain.
