Dernières publications
Stéphane Darracq - Les Objets Connectés : cheval de Troie du Big Data ?
Qui se souvient de l’inoffensif lapin Nabaztag et comment imaginer cet aimable compagnon digital en redoutable cheval de Troie du Big Data ?
Stéphane Darracq – Le Big data, carburant de demain pour les constructeurs automobiles
Les constructeurs automobiles ont à portée de main un trésor qu’ils n’exploitent pas ou très peu jusqu’à présent : les « data » ou données qu’ils collectent [...] remonteront de ce nouvel objet connecté qu’est la voiture intelligente de demain.