Comment sauvegarder les données Big Data ?

La plupart des PME sont encore novices en ce qui concerne le Big Data. Si ces dernières veulent expérimenter sans risque toutes les idées et options possibles, elles doivent avant tout être en mesure de protéger l’ensemble de leurs données. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, protéger le Big Data est loin d’être anodin.