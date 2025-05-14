Dernières publications

Thomas-Brey-Raoult-et-Matthieu-Jouvin

[Tribune] L’accélération de la transformation numérique des entreprises grâce à la crise sanitaire

En mars 2020, la crise sanitaire est arrivée jusqu’en France, et son impact n’avait pas été anticipé, notamment pour les entreprises. Ces dernières ont subi la crise de manière différente, selon leur degré de transformation numérique. Dans cet article, Thomas Brey-Raoult, Consultant junior chez mc2i et Matthieu Jouvin, Directeur d'unité adjoint du pôle Banque, Finance et Assurance chez mc2i reviennent sur l’impact de cette crise sur les entreprises, les enjeux de la transformation digitale et enfin les perspectives d’avenir qui en résultent.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.