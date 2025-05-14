Michel Huy

L'intelligence artificielle au service des salariés de l'industrie

[EXCLUSIF] Contrairement aux idées reçues, l'informatique industrielle (OT) a une histoire aussi longue que l'informatique des bureaux (IT). Pour rappel, les premiers automates programmables ont été déployés dans les usines dès les années 1980. Les mots protocoles, système d'exploitation, supervision, etc., y sont couramment employés. La récente convergence OT-IT ouvre des perspectives jusque-là insoupçonnées.