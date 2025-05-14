Dernières publications
Les objets connectés seront-ils les nouvelles cibles privilégiées des ransomwares ?
[EXCLUSIF] Compte tenu des nouveaux développement de ransomware et de la présence accrue des objets connectés dans nos quotidiens, il faut s’attendre à ce que les voitures, les maisons, les équipements médicaux et les wearables puissent être visés.
5 points clés pour préserver l’intégrité de vos données stratégiques
[EXCLUSIF] Prévenir efficacement une perte catastrophique de données nécessite d’anticiper le pire et de prendre en considération plusieurs éléments essentiels.