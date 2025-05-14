Dernières publications
En cas de litige, doit-on communiquer des données personnelles ?
[EXCLUSIF] Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne précise que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un traitement de données à caractère personnel soit licite.
La saga du fichier TES
Objet d'un décret du 30 octobre 2016 paru au Journal officiel, le fichier baptisé "Titres électroniques sécurisés" (TES), a vocation à réunir dans une seule base les données (identité, couleur des yeux, domicile, photo, empreintes digitales...) de l’ensemble des détenteurs d'un passeport et d'une carte d'identité.