Elise Dufour, Of Counsel, au sein du cabinet d'avocats Bignon Lebray

En cas de litige, doit-on communiquer des données personnelles ?

[EXCLUSIF] Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne précise que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un traitement de données à caractère personnel soit licite.
Elise Dufour, avocate du cabinet Bignon Lebray

La saga du fichier TES

Objet d'un décret du 30 octobre 2016 paru au Journal officiel, le fichier baptisé "Titres électroniques sécurisés" (TES), a vocation à réunir dans une seule base les données (identité, couleur des yeux, domicile, photo, empreintes digitales...) de l’ensemble des détenteurs d'un passeport et d'une carte d'identité.
