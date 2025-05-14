La saga du fichier TES

Objet d'un décret du 30 octobre 2016 paru au Journal officiel, le fichier baptisé "Titres électroniques sécurisés" (TES), a vocation à réunir dans une seule base les données (identité, couleur des yeux, domicile, photo, empreintes digitales...) de l’ensemble des détenteurs d'un passeport et d'une carte d'identité.