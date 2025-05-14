Dernières publications

Le Design Thinking, la fabrique de l’innovation

Parfaitement informé, le consommateur est désormais en position de force. À l’ère du marketing, où l’on pouvait lui imposer un produit, succède celle de l’expérience, où l’on doit obtenir son adhésion.
