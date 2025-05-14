Retail - Le « job to be done »

En faisant défiler ses stories Instagram, Julie tombe sur une publicité d’un casque Bluetooth mis en avant par la marketplace Rakuten. Justement, elle en cherche un ! En cliquant sur le lien, elle peut directement l’acheter, grâce à la fonction native de paiement d’Instagram (effective aux Etats-Unis sur certaines marques). Au moment de régler son acquisition, le site lui propose de retirer son produit dans une enseigne partenaire située près de chez elle afin d’éviter toute friction liée à la livraison (paiement additionnel, temps d’attente, lieu de livraison...).