Dernières publications
Télétravail et Shadow IT : un mélange explosif
Avec la démultiplication des services Cloud et le développement de l’IoT, la question du Shadow IT s’est amplifiée ces dernières années et, avec elle, celles de la sécurité des données...
Internet des objets et cybersécurité : faut-il s’inquiéter ?
Dans le monde de l’IoT, les innovations s’enchaînent. Ces objets connectés, et interconnectés, soulèvent de nombreuses inquiétudes en termes de cybersécurité. Parce qu’ils sont généralement peu sécurisés, ils deviennent une cible de choix pour les pirates informatiques, qui les utilisent comme porte d’entrée vers un réseau, les autres systèmes et dispositifs qui y sont connectés et les données qui y sont stockées.
IA : vers une révolution de la gestion des services informatiques
[EXCLUSIF] D’après le rapport du Gartner intitulé « Hype cycle for the IoT, 2016 », au fur et à mesure que l’Intelligence Artificielle (IA) va pénétrer les réseaux d’entreprises et les administrations, les DSI (et plus particulièrement les services en charge de l’ITSM) vont être chargés de la lourde tâche de garantir le bon fonctionnement de ses systèmes intelligents.