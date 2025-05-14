Dernières publications
Nord-ouest : Competitiv IT, l'industrie dans le cloud
L’initiative de la chambre de commerce et d’industrie Nord de France et de l’Etat (Direccte), unique en France, a déjà séduit une vingtaine d’entreprises.
Nord-ouest, La Manche joue la fibre
Bienvenue dans un département qui a su, avant les autres, anticiper le très haut débit.
Rouen, Caen et Le Havre à l’assaut de la French Tech
Après la consécration des neuf premières "Métropoles French Tech" par Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique, le 12 novembre dernier, trois villes normandes veulent également décrocher le précieux label et prendre place au cœur de l'écosystème innovant français.