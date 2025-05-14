Dernières publications

Luc-D'URSO-Wooxo-article

IT & Enjeux environnementaux : la solution se trouve dans le Cloud intelligent

Alors que les TIC représenteront 1,97% des émissions globales de CO2 d’ici 20301, ordre de grandeur similaire à celui du trafic aérien civil2, il est [...]
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.