Dernières publications
Cloud : A la recherche d’experts en sécurité !
Dans un monde ultra connecté, la tendance est au service sans couture. Dans ce contexte, le Cloud apparaît comme l’innovation phare de ses dernières années. Son adoption est indéniable. En 2017, le marché a bondi de 21 % pour atteindre 8,5 milliards d’euros.
Demain serons-nous tous protégés par l’intelligence artificielle ?
[EXCLUSIF] Les objets connectés sont omniprésents dans notre quotidien. Assistant personnel, jouet, casque de réalité virtuelle, Smart TV, etc. autant d’accessoires connectés que nous retrouverons encore au pied du sapin cette année.
Cloud hybride : pourquoi la mutation de la sécurité est nécessaire
Depuis plusieurs années, l’adoption du Cloud au sein des entreprises ne cesse de progresser. Ses premiers clients, les divisions métiers, y ont rapidement vu un véritable accélérateur de croissance
Voiture connectée : il est temps de démarrer en toute sécurité !
D’ici 2020, le marché mondial de la voiture connectée devrait passer de 31,87 à 115,2 milliards d’euros[1]. Face à cette expansion, un point essentiel fait désormais de plus en plus mouche auprès de l’ensemble des professionnels concernés et pas uniquement ceux du secteur automobile : la sécurité.