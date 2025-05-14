Dernières publications

IRT_Jules-Verne-_demonstrateur-UNE

Transformation digitale : Nantes, l'incontournable

De la multinationale au petit prestataire, Nantes et sa région offrent un vaste panel de services, propice à la transformation digitale des entreprises.
Halles-Alstom-Nantes-UNE

L’économie nantaise, imprégnée de numérique

Place forte des grandes sociétés de services informatiques et terreau fertile en start-up, l’agglomération compte 19 000 emplois dans le numérique.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.