[Tribune] L’avenir du stockage cloud : faire du multicloud la nouvelle norme

En 2022, les hyperscalers ont capté 70% des parts de marché de l’informatique cloud en France et leur domination globale du marché a attiré l’attention des régulateurs du monde entier. En Europe, ces problématiques sont abordées dans la future loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act) pour une concurrence loyale, tandis qu’aux Etats-Unis, le gouvernement a infligé à Google une procédure antitrust record de 5 milliards de dollars pour abus de position dominante en octobre dernier. Eric Peters, Country Manager France chez Wasabi Technologies, nous livre son analyse.