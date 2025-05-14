Dernières publications

Laurent-chicoineau-numérique-opinion-article

Le numérique doit servir la science

Pour réduire les distances sociales et culturelles sur nos territoires dans la diffusion des sciences et des techniques, il faut toucher le public des 15-25 ans en leur proposant de nouveaux modes d’accès.
