Olivier Helterlin, VP Sales - France Benelux et Switzerland & PDG PTC France

Cinq tendances en matière de conception de produits à surveiller en 2019

Avec l’évolution rapide des technologies, les décideurs doivent constamment se tenir au fait des nouvelles ressources et tendances mises à leur disposition pour concevoir les produits ; qu’il s'agisse de nouvelles technologies comme la fabrication additive et le concept de jumeau numérique ou encore, de nouvelles méthodes permettant d'optimiser la collaboration au sein de l’entreprise pour améliorer le processus de développement des produits.
