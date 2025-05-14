Le renseignement, troisième pilier indispensable d’une stratégie de sécurité efficace

[EXCLUSIF] La récente vague d’attaques mondiales par ransomware qui a fait les gros titres dans les médias en Europe devrait servir de signal d’alerte clair aux entreprises du monde entier. Les entreprises sont aujourd’hui assiégées de toutes parts, car les cybercriminels lancent des campagnes qui se propagent rapidement et causent de vrais dégâts matériels ou financiers. Comment ces attaques peuvent-elles toucher un si grand nombre d’entreprises ?