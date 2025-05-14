Dernières publications
E-paiement - Solution multicanal pour banque en ligne
La plate-forme commune proposée par IBM et SAP a déjà séduit plusieurs banques multicanal, permettant de réduire les coûts et d’accroître leurs parts de marché.
Achats - Comment optimiser ses dépenses ?
Licence ou mode SaaS, mutualisation des achats… quelle solution retenir en matière d’achats hors production ? Dans une entreprise, le déploiement d’un logiciel d’achat doit être pensé très en amont pour réaliser les meilleures économies.
Big data et smart grid : Trois questions à… Antoine Junqua
Antoine Junqua, Directeur des comptes utilities chez Teradata, éditeur de solutions informatiques spécialisées en matière d’entrepôt de données et d’applications analytiques, a répondu à nos questions concernant le partenariat entre Siemens et Teradata.