Et si l’implication des équipes n’était qu’une question de lunettes ?

« Rupture conventionnelle collective » : les cas PSA et André ont mis sur le devant de la scène cette nouvelle catégorie qui doit simplifier la vie des organisations. Qu’elle soit efficace ou non, l’article qui suit n’est pas là pour le dire. Ce qui est intéressant dans cette mesure, c’est qu’elle repose sur l’idée qu’une équipe peut réfléchir collectivement à son destin - idée ancienne à laquelle le numérique donne une nouvelle vigueur.