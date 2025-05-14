Dernières publications
Co-création - Mettre ses clients au travail
Les technologies digitales et les réseaux sociaux offrent aux entreprises la possibilité de réinventer la relation client, en les associant toujours plus étroitement à leurs activités.
Alban Denoyel (Sketchfab), l'esprit tenace
Alban Denoyel fait partie de cette jeune génération d’entrepreneurs français installés à New York, qui portent haut les couleurs de la French Tech aux Etats-Unis.
SnapChat inspire Taco Bell
Avec une croissance de 56 % du nombre de ses utilisateurs, entre avril et septembre 2014, SnapChat s'affirme comme l'application de messagerie la plus dynamique du moment.
Réseaux sociaux : le choix judicieux des marques
La stratégie digitale des entreprises se résume trop souvent à Facebook et Twitter. C'est méconnaître l'impact et le dynamisme des réseaux sociaux de nouvelle génération, où elles peuvent à la fois se distinguer plus facilement, communiquer de façon différente et toucher des publics plus homogènes.