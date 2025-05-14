Dernières publications

aurelien-goujet_article

Vendre Hadoop aux dirigeants d’entreprises : une question de valeur métier

Début 2016, dans l’un de ses rapports Wave, Forrester Research indiquait que 100% des grandes entreprises seraient amenées à utiliser Hadoop à terme
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.