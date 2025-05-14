Google et la lutte contre le piratage : nouvelle brèche dans la neutralité du net

Acteur incontournable de la recherche sur internet avec 93 % de parts de marché en France en août 2014, Google voit ses services utilisés par de nombreux internautes en quête de contenus piratés, qu'il s'agisse de films ou de séries en téléchargement ou en streaming, de musique contrefaite, voire de logiciels dits "crackés".