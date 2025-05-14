Dernières publications

PayPal inquiète encore les défenseurs des données à caractère personnel

PayPal est-il encore un tiers de confiance au regard de la protection des données à caractère personnel de ses clients ?
Google et la lutte contre le piratage : nouvelle brèche dans la neutralité du net

Acteur incontournable de la recherche sur internet avec 93 % de parts de marché en France en août 2014, Google voit ses services utilisés par de nombreux internautes en quête de contenus piratés, qu'il s'agisse de films ou de séries en téléchargement ou en streaming, de musique contrefaite, voire de logiciels dits "crackés".
