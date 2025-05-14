Dernières publications

Data Scientist : le métier le plus attrayant du XXIe siècle ?

Dans le sillage du Big Data, que recouvre au juste le terme de "Data Scientist" ? Quelles sont ses compétences ?
Le Big Data exige une approche descendante : les nouvelles orientations pour l’adopter

Les équipes opérationnelles s'efforcent aujourd'hui de réunir des arguments pour justifier la valeur du Big Data auprès des Directions, car les outils et méthodologies liés aux Big Data sont un puissant moyen de générer de la valeur métier.
