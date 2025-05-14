Dernières publications
Obama, Waterloo, les fake news, la bourse… Voyez-vous leur point commun ?
Notre chroniqueur invité Stéphane Calé vous propose une plongée dans certaines des plus brillantes manipulations d’information de l’Histoire. A chaque nouvelle technologie, son arnaque informationnelle, qui appelle à une nouvelle vigilance.
Cybersécurité : les erreurs de Dark Vador pour l’Etoile Noire
Les grands projets ne devraient pas échapper aux règles de base de l’hygiène cyber. Dark Vador aurait ainsi pu éviter la destruction de son Etoile Noire, comme le rappelle cette tribune à l’occasion de la Journée mondiale Star Wars - May the 4th be with you.