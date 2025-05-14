Dernières publications

Chronique Stéphane Calé Waterloo Fake News

Obama, Waterloo, les fake news, la bourse… Voyez-vous leur point commun ?

Notre chroniqueur invité Stéphane Calé vous propose une plongée dans certaines des plus brillantes manipulations d’information de l’Histoire. A chaque nouvelle technologie, son arnaque informationnelle, qui appelle à une nouvelle vigilance.
Tribune ANSSI Star Wars

Cybersécurité : les erreurs de Dark Vador pour l’Etoile Noire

Les grands projets ne devraient pas échapper aux règles de base de l’hygiène cyber. Dark Vador aurait ainsi pu éviter la destruction de son Etoile Noire, comme le rappelle cette tribune à l’occasion de la Journée mondiale Star Wars - May the 4th be with you.
