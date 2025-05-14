Cybersécurité : les erreurs de Dark Vador pour l’Etoile Noire

Les grands projets ne devraient pas échapper aux règles de base de l’hygiène cyber. Dark Vador aurait ainsi pu éviter la destruction de son Etoile Noire, comme le rappelle cette tribune à l’occasion de la Journée mondiale Star Wars - May the 4th be with you.