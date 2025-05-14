Dernières publications
Digital Marketing one-to-one : « Le futur du marketing n’est pas le marketing »
Les 4 et 5 juin derniers s’est tenu, à Biarritz, le salon du Digital Marketing one-to-one. L’occasion pour les grands décideurs de partager leurs expériences et leur vision du marketing de demain.
Romain Chaumais – L’Over Data ou quand la « not so Big Data » devient source de valeur pour l’entreprise
La systématisation de l’exploitation des Big Data et son impact positif sur les entreprises ont fait évoluer les mentalités vers et autour de la donnée, laissant place à un phénomène nouveau qu’on appelle, chez Ysance, l’Over Data.