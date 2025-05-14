[Tribune] L’IA frugale va rendre accessible les chatbots intelligents aux secteurs de pointe

Déployer une solution d’agent conversationnel dans des secteurs de pointe était jusqu’ici mission impossible. Et pour cause : les modèles dominants d’intelligence artificielle reposent sur le Big Data et la donnée qualifiée, (grand volume de données) ce qui relève du défi impossible pour une entreprise de haute technologie. Pourtant, selon Charles Teissèdre, Directeur Scientifique – Synapse Développement, l’intelligence artificielle entre désormais dans une nouvelle ère avec l’émergence de l’IA frugale.