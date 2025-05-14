Dernières publications

Vincent Auréart, Global Key Account Manager - Banking & Insurance au sein du Groupe SII

[Tribune] Banques et assurances : comment poursuivre une transformation IT obligatoire dans une période d’instabilité ?

Pour Vincent Auréart, Global Key Account Manager - Banking & Insurance au sein du Groupe SII, les banques et les sociétés d’assurance vont continuer à s’associer et se rapprocher pour doper leur rentabilité et traverser la période d’instabilité que nous connaissons le plus sereinement possible. A l’heure où les entreprises n’ont plus d’autre choix que de négocier au mieux et le plus vite possible le virage du numérique, quelles seront leurs priorités d’action dans les projets de transformation ?
