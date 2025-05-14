Dernières publications

Article-arnaud-Katz

« Sharing Economy » : après les particuliers, les entreprises peuvent aussi en profiter

« L’économie du partage » devient un véritable réflexe pour les particuliers, comme en témoigne les récents succès d’Airbnb (logement) et autres Blablacar (transport). Un modèle parfaitement réplicable en B2B : les ressources coûteuses et sous utilisées peuvent être mises à disposition d’autres entreprises, afin de les rentabiliser. Un exemple ? Faire de ses salles de réunion un nouveau filon.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.