« Sharing Economy » : après les particuliers, les entreprises peuvent aussi en profiter

« L’économie du partage » devient un véritable réflexe pour les particuliers, comme en témoigne les récents succès d’Airbnb (logement) et autres Blablacar (transport). Un modèle parfaitement réplicable en B2B : les ressources coûteuses et sous utilisées peuvent être mises à disposition d’autres entreprises, afin de les rentabiliser. Un exemple ? Faire de ses salles de réunion un nouveau filon.