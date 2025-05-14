Dernières publications
[Tribune] Et si le retour au bureau était la véritable raison de la baisse de la productivité ?
À la peine depuis la crise sanitaire, la productivité continue de marquer le pas selon une récente étude de la Dares, qui pointe même un recul de 3 % de la productivité par tête entre 2019 et 2022 (-2,9 % pour la productivité horaire sur la même période).
[Tribune] Comment intégrer pleinement les partenaires externes et garantir une productivité optimale ?
La gestion des relations avec les partenaires externes ainsi que leur intégration dans les canaux de communication internes sont des enjeux phare pour de nombreuses entreprises, et cette relation dépend souvent de la bonne collaboration entre chaque partie prenante. Comment optimiser ces échanges et maximiser la productivité, y compris avec des partenaires externes ? Nicolas D’André, Head of Slack France, nous livre son analyse.
[Tribune] Comment les plateformes collaboratives peuvent-elles contribuer à développer l'intelligence collective ?
Nicolas d'André - Directeur Commercial chez Slack en France nous donne son avis sur de nombreuses entreprises ont profondément modifié leur cap pour répondre aux changements rapides de leur écosystème.