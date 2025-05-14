Dernières publications

Christian-Guichard-UNE

Le Gouvernement veut inventer le diplôme 2.0 … Enfin la fin de la triche ?

Le Gouvernement a annoncé hier la création d’un service d’attestation numérique des diplômes du secondaire et du supérieur en 2017.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.