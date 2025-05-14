Télécommunications - Depuis Lille, Thales suit l’Otan en Afghanistan

Fin 2013, l’électronicien spécialisé dans la défense et les systèmes d’information sécurisés ouvrait ses portes à Lambersart. L’occasion de fêter les dix ans de son implantation dans cette banlieue lilloise, et l’extension de ce site sans lequel l’Otan serait dans l’incapacité de fonctionner en Afghanistan.