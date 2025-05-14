Dernières publications
Laurent Allard (OVH Group) : « Pourquoi pas devenir aussi grand qu'Amazon »
En février, Octave Klaba, le fondateur d’OVH Group, cédait à Laurent Allard, 53 ans la direction générale de son entreprise, avec pour mission de transformer l’ETI française en grand groupe international.
FIC 2015 : plus de 4 500 professionnels mobilisés sur la cybersécurité
Placé sous le signe de « La Cybersécurité au cœur de la transformation numérique », la septième édition du FIC s’est tenu au Grand Palais de Lille ces mardi 20 et mercredi 21 janvier. Un rendez-vous incontournable.
A Lille, Axelle Lemaire consulte sur l'avenir du numérique en France
La première journée contributive de la concertation nationale sur le numérique a eu lieu le vendredi 28 novembre à EuraTechnologies, en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au numérique.
Télécommunications - Depuis Lille, Thales suit l’Otan en Afghanistan
Fin 2013, l’électronicien spécialisé dans la défense et les systèmes d’information sécurisés ouvrait ses portes à Lambersart. L’occasion de fêter les dix ans de son implantation dans cette banlieue lilloise, et l’extension de ce site sans lequel l’Otan serait dans l’incapacité de fonctionner en Afghanistan.