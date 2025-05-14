Dernières publications

Laurent-Allard-OVH-UNE

Laurent Allard (OVH Group) : « Pourquoi pas devenir aussi grand qu'Amazon »

En février, Octave Klaba, le fondateur d’OVH Group, cédait à Laurent Allard, 53 ans la direction générale de son entreprise, avec pour mission de transformer l’ETI française en grand groupe international.
Une-FIC

FIC 2015 : plus de 4 500 professionnels mobilisés sur la cybersécurité

Placé sous le signe de « La Cybersécurité au cœur de la transformation numérique », la septième édition du FIC s’est tenu au Grand Palais de Lille ces mardi 20 et mercredi 21 janvier. Un rendez-vous incontournable.
French-Tech-Lille-Axelle-Lemaire-article

A Lille, Axelle Lemaire consulte sur l'avenir du numérique en France

La première journée contributive de la concertation nationale sur le numérique a eu lieu le vendredi 28 novembre à EuraTechnologies, en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au numérique.
Télécommunications - Depuis Lille, Thales suit l’Otan en Afghanistan

Télécommunications - Depuis Lille, Thales suit l’Otan en Afghanistan

Fin 2013, l’électronicien spécialisé dans la défense et les systèmes d’information sécurisés ouvrait ses portes à Lambersart. L’occasion de fêter les dix ans de son implantation dans cette banlieue lilloise, et l’extension de ce site sans lequel l’Otan serait dans l’incapacité de fonctionner en Afghanistan.
» L’affirmation vient de Jeremy Rifkin, l’apôtre de la troisième révolution industrielle, alors qu’il présentait à Lille (Nord) son plan d’actions pour la région à l’occasion de la clôture du World Forum.

Région – La transition énergétique en marche

« La troisième révolution industrielle » que projette Jeremy Rifkin pour le Nord-Pas-de-Calais requiert une communication en réseaux dématérialisés. Plan d’actions de l’économiste américain sur ce territoire jusqu’en 2050.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.