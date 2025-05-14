8 conseils pour survivre à l'apocalypse de la sécurité des données

[EXCLUSIF] En ce moment, travailler dans le domaine de la sécurité c'est un peu comme de survivre à une apocalypse provoquée par une invasion de zombies - des hordes de robots et enregistreurs de frappes sans âme qui tentent sans relâche de trouver quelque chose à manger. Comme dans « The Walking Dead », ces zombies sont une menace accessoire à celle que présentent les autres hommes.