Dernières publications
Les nouvelles frontières d'Imaginove
Recentré sur les contenus et les usages, le pôle de compétitivité cultive ses convergences numériques. Sans négliger ses compétences dans l’image, au sens large.
Lyon, plus que jamais dans les nuages
La deuxième région industrielle de France a aussi une culture très forte de la start-up. Malgré tout, il reste beaucoup à faire aux acteurs privés pour convaincre les entreprises d’adopter massivement le cloud. La dynamique s’enclenche.
Les robots essaiment
La robotique peut être la prochaine révolution industrielle. Au croisement de plusieurs secteurs, le développement de ce « champ technologique », professionnel ou grand public, peut avoir un impact important en termes de créations d’emplois. La France veut sa part et lance de nombreuses initiatives.
Pôle de compétitivité – Ambitions logicielles et mondiales pour Minalogic
Minalogic est l’un des premiers pôles de compétitivité à avoir bouclé son contrat de performance pour les années 2013-2018 et à avoir anticipé sa conversion avec des projets plus proches du marché.