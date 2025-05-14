Dernières publications

the-crew-jeu-vidéo-Imaginove-UNE

Les nouvelles frontières d'Imaginove

Recentré sur les contenus et les usages, le pôle de compétitivité cultive ses convergences numériques. Sans négliger ses compétences dans l’image, au sens large.
Une-lyon,-all-10-

Lyon, plus que jamais dans les nuages

La deuxième région industrielle de France a aussi une culture très forte de la start-up. Malgré tout, il reste beaucoup à faire aux acteurs privés pour convaincre les entreprises d’adopter massivement le cloud. La dynamique s’enclenche.
Robot-humanoïde-NAO-grande-image-une

Les robots essaiment

La robotique peut être la prochaine révolution industrielle. Au croisement de plusieurs secteurs, le développement de ce « champ technologique », professionnel ou grand public, peut avoir un impact important en termes de créations d’emplois. La France veut sa part et lance de nombreuses initiatives.
Minalogic n’a pas attendu que le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, et la ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’économie digitale, Fleur Pellerin, décrètent la mobilisation générale des pôles de compétitivité, appelés à devenir des « usines à produits », pour amorcer sa mutation. Nombre de ses projets collaboratifs ont déjà connu des retombées significatives. Quarante-trois d’entre eux ont été finalisés depuis la création de Minalogic. Ils ont débouché sur le dépôt de 148 brevets et généré un chiffre d’affaires cumulé de 95 millions d’euros, et de près de 2 milliards au terme des cinq prochaines années [lire encadré].

Pôle de compétitivité – Ambitions logicielles et mondiales pour Minalogic

Minalogic est l’un des premiers pôles de compétitivité à avoir bouclé son contrat de performance pour les années 2013-2018 et à avoir anticipé sa conversion avec des projets plus proches du marché.
Lyon, ville test des Smart Grids

Lyon, ville test des smart grids

En s’affichant « ville intelligente », Lyon ne fait pas dans la demi-mesure. L’ambition de son maire, Gérard Collomb, n’est ni plus ni moins, d’« induire un nouveau modèle de société écomobile », approche novatrice dans le prolongement de la ville durable.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.