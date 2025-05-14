Dernières publications

Données personnelles Ethique et business en quête d’équilibre

Données personnelles : Ethique et business en quête d’équilibre

Frein à l’innovation marketing et commerciale ou cadre garantissant une juste compétition entre les acteurs ? La directrice de la Conformité à la Cnil, Sophie Nerbonne, et Thierry Petit, co-fondateur du site de ventes privées Showroomprivé, donnent leur point de vue.

CRM : Golden Eyes lève 2,1 millions d’euros

Golden Eyes lève 2,1 millions d’euros. Avec ces fonds, Golden Eyes annonce son intention de grandir en recrutant et pourquoi pas en passant par la croissance externe.
Nicolas-Colin-UNE

Nicolas Colin "L’alliance avec la multitude l’emportera"

Fondée sur l'exploitation de la créativité des développeurs et de « la multitude », une nouvelle donne économique se met en place, ouvrant le champ des possibles à toutes les entreprises qui sauront en tirer parti.
Benoît-Thieulin-UNE

Benoît Thieulin : « Vers une gestion en dentelle des données personnelles »

Les données personnelles ne sont pas menacées sur le Net, car les internautes mettent en place des stratégies subtiles pour les protéger. Ils apprendront demain à les monnayer contre des services, anticipe Benoît Thieulin.
Talkwalker Diffusion Map social media

E-reputation - L'occasion de (re)nouer le contact

Gérer efficacement sa réputation en ligne exige d’aller au-delà du community management. Cette discipline, avec ses outils et ses règles, offre de véritables opportunités de dialogue avec ses clients.
BlaBlaCar_Team-article

Economie collaborative : A l'affût de solutions techniques

Les besoins des plates-formes de l’économie collaborative en nouvelles technologies grandissent au rythme de leur spectaculaire croissance.
Interview - Pierre Kosciusko-Morizet de PriceMinister : « Impossible d'être gros sans être international »

Interview - Pierre Kosciusko-Morizet de PriceMinister : « Impossible d'être grand sans être international »

Avec sa barbe et ses cheveux roux, Pierre Kosciusko-Morizet est l’une des « têtes » de l’e-commerce français. A 37 ans, il vient d’annoncer son départ de la direction opérationnelle du site PriceMinister 1, quatre ans après son rachat par le japonais Rakuten.
Les outils de prévision se réinventent

Retail - Les outils de prévision se réinventent

Vitales pour le commerce de détail, les prévisions de vente évoluent. Les distributeurs affinent leurs calculs et intègrent de nouvelles données provenant de multiples sources. Les outils informatiques s’adaptent.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.