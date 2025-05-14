Dernières publications
Futur.e.s, le festival du numérique ouvert à tous
C’est l’un des événements forts consacrés à l’innovation et au digital dans la capitale. Organisé après Viva Technology, qui se tient en mai à Porte de Versailles à Paris, le festival Futur.e.s (ex « Futur en Seine ») donne rendez-vous au public à la Villette du 21 au 23 juin, pour sa 9ème édition.
Aircall, entreprise de téléphonie BtoB lève 25 millions d’euros
Aircall, spécialiste de la téléphonie d’entreprise, annonce une levée de fonds de 25 millions d’euros en série B, tour mené par Draper Esprit, avec la participation de Balderton Capital, NextWorld Capital et eFounders, portant ainsi le financement de l’entreprise à plus de 36 millions d’euros.
Sporthopéo, la pédale connectée
Sporthopeo, start-up spécialisée dans la création de pédales pour personnes à mobilité réduite va sortir en Juin sa première pédale connectée. Start-up née dans la région de Montbéliard en juin 2017, la petite entreprise créée par Julien Tripard s'est vue décernée le prix Pepite 2017 Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant. Financée grâce à une première campagne de crowd-funding réalisée en Septembre 2015, elle a pu bénéficier des aides et du dynamisme local.
Tilkee annonce sa deuxième levée de fonds et se prépare pour son expansion
Tilkee lève 3,5 millions d’eurospour accompagner son développement et devenir le leader européen des solutions légales de tracking de documents. Cette deuxième levée de fonds réalisée auprès d’Omnes Capital, Evolem Start, Crédit Agricole Création et de ses investisseurs historiques Axeleo Capital et Kreaxi, doit permettre à Tilkee de s’imposer en Europe – en Angleterre et en Allemagne - et d’accélérer le développement de nouvelles applications autour du tracking de documents