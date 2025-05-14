Sporthopéo, la pédale connectée

Sporthopeo, start-up spécialisée dans la création de pédales pour personnes à mobilité réduite va sortir en Juin sa première pédale connectée. Start-up née dans la région de Montbéliard en juin 2017, la petite entreprise créée par Julien Tripard s'est vue décernée le prix Pepite 2017 Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant. Financée grâce à une première campagne de crowd-funding réalisée en Septembre 2015, elle a pu bénéficier des aides et du dynamisme local.