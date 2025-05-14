Dernières publications

En raison de l’ouverture des systèmes d’informations et de leur extension, les entreprises se trouvent aujourd’hui confrontées à de nouvelles menaces.

Les entreprises face aux risques du « cyberespace »

Alors que les technologies évoluent, les entreprises sont toujours plus connectées, les usages changent, et le numérique gagne de nouveaux métiers. Ces changements posent des problèmes de sécurité qui imposent aux responsables des systèmes d'information une vigilance permanente.

Région – Euratechnologies, un écosystème pour innover

Créé en 2009, le pôle d’activités lillois Euratechnologies est encore jeune. Mais il est déjà suffisamment attractif pour qu’IBM y installe son nouveau centre de services. Le site réunit des acteurs de toutes tailles de l’économie numérique pour y faire émerger des synergies et favoriser l’innovation.
Une offre IT mieux encadrée pour les médecins

Une offre IT mieux encadrée pour les médecins

L’informatique est souvent vue comme une contrainte par les médecins. Mais le secteur évolue, à la fois par une meilleure prise en compte de leurs besoins et grâce à des mesures les incitant à développer l’usage de leurs logiciels métiers.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.