Dernières publications
Les entreprises face aux risques du « cyberespace »
Alors que les technologies évoluent, les entreprises sont toujours plus connectées, les usages changent, et le numérique gagne de nouveaux métiers. Ces changements posent des problèmes de sécurité qui imposent aux responsables des systèmes d'information une vigilance permanente.
Région – Euratechnologies, un écosystème pour innover
Créé en 2009, le pôle d’activités lillois Euratechnologies est encore jeune. Mais il est déjà suffisamment attractif pour qu’IBM y installe son nouveau centre de services. Le site réunit des acteurs de toutes tailles de l’économie numérique pour y faire émerger des synergies et favoriser l’innovation.