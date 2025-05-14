Dernières publications

Hans-Joseph Jeanrond rgpd

RGPD : Une opportunité de développer une vision 360° de ses clients tout en facilitant la conformité avec cette nouvelle réglementation

[EXCLUSIF] - Le 25 mai 2018, la nouvelle règlementation européenne renforcera la protection des données à caractère personnel (RGPD). Parmi les lourdes contraintes engendrées par ce nouveau règlement figure la gestion des données clients avec l’obligation pour l’entreprise de fournir sous 30 jours l’intégralité de ces données à toute personne les réclamant.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.