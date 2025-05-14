RGPD : Une opportunité de développer une vision 360° de ses clients tout en facilitant la conformité avec cette nouvelle réglementation

[EXCLUSIF] - Le 25 mai 2018, la nouvelle règlementation européenne renforcera la protection des données à caractère personnel (RGPD). Parmi les lourdes contraintes engendrées par ce nouveau règlement figure la gestion des données clients avec l’obligation pour l’entreprise de fournir sous 30 jours l’intégralité de ces données à toute personne les réclamant.