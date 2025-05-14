Dernières publications
Quel avenir pour la signature électronique ?
Empreintes digitales, selfie, scan de l’iris… Les méthodes d’identification et d’authentification ne cessent de se multiplier avec plus ou moins de succès, venant remplacer les mots de passe, technologie aujourd’hui considérée comme obsolètes.
La banque mobile : à consommer avec modération
D’après une étude sur la transformation numérique des banques réalisée par le CXP1, la banque mobile sera le canal de prédilection pour interagir avec les clients d’ici quelques années. On apprend en effet que 79% des entreprises du secteur ont l’intention, d’ici 2017, d’investir dans la banque mobile.
L’application mobile : nouveau meilleur ami de l’homme ?
Au fil des années, les smartphones sont devenus incontournables dans la poche de tout le monde, au même titre que le portefeuille ou le trousseau de clés.
2016 : année du 100% digital ?
La digitalisation des points de vente doit-elle être totale ? Qu’attendent vraiment les clients en termes d’expérience et de relationnel avec leurs différents interlocuteurs lorsqu’ils font un achat ?
La signature numérique s'installe chez les banques
Alors que la transformation de l’expérience client est devenue la priorité des banques, la signature électronique avec tablette et stylet semble s’imposer dans les agences.