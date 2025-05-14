La banque mobile : à consommer avec modération

D’après une étude sur la transformation numérique des banques réalisée par le CXP1, la banque mobile sera le canal de prédilection pour interagir avec les clients d’ici quelques années. On apprend en effet que 79% des entreprises du secteur ont l’intention, d’ici 2017, d’investir dans la banque mobile.