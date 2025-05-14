[Tribune] Comment les entreprises peuvent-elles tirer le meilleur parti de la 5G

Les entreprises ont pris conscience de la nécessité et de l'utilité des communications vidéo pour maintenir les réunions, les consultations et leurs prestations de services. Elles ont également compris que la fiabilité des réseaux de télécommunications était essentielle. Bien que les médias aient principalement communiqué sur une utilisation domestique de la 5G pour les divertissements et les jeux vidéo, les entreprises se tournent désormais vers la 5G.