Dernières publications

JeanMacq_RuckusWireless-article

L’Europe aime le Wi-Fi !

« L'Europe est désespérément en retard par rapport au reste du monde pour le développement de la 4G ». C'est ainsi que la commissaire européenne Neelie Kroes a tiré la sonnette d'alarme pendant l’été 2013.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.