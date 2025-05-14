Dernières publications

Jean-Pierre-Raysz-article

Comment lutter contre la fraude documentaire ?

Dans l'Hexagone, 3 à 6% des 10 millions de documents d’identité émis tous les ans par l’état (passeport ou Cartes Nationales d'Identité) seraient frauduleux et établis sur la base de faux documents 1.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.