Comment armer son système d’information pour répondre au défi du commerce omnicanal ?

Avec le développement du commerce omnicanal, les marques et enseignes du Retail, de la Mode et du Luxe ont pour impératif d’industrialiser le traitement de leurs transactions. La condition pour y parvenir est de réussir l’intégration de leur plateforme e-commerce, de leur base de données clients et de leur module de gestion des stocks à leurs systèmes d’information avec pour objectif d’administrer les opérations en temps réel.