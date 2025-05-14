GDPR : Etes-vous bien entraîné à faire face à une fuite de données ?

[EXCLUSIF] L’une des avancées du règlement européen de protection des données personnelles (ci-après « GDPR »), dont l’entrée en vigueur est marquée d’une pierre blanche le 25 mai 2018, est l’obligation faite aux responsables de traitement, de notifier une violation de données personnelles à la CNIL. Dès lors que l’incident porte à conséquence sur les droits et libertés des victimes concernées, le même responsable a 72 heures chrono pour alerter l’autorité compétente.