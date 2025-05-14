[Tribune] Sécurité Sanitaire : Les Cyber incidents défient l'UE à repenser sa stratégie de Cybersécurité en 2023

Le secteur de la santé en Europe traverse une période de turbulences inédites, non seulement en raison de la pandémie mondiale, mais également à cause de la recrudescence préoccupante des cyberattaques. L'étude récente de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) dévoile un paysage troublant de la cybermenace, mettant en lumière une réalité à laquelle l'Union européenne doit faire face. Jelle Wieringa, Expert en Sécurité Numérique chez KnowBe4, nous livre son analyse.