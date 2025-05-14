Dernières publications

Par Marco Comastri, Président et Directeur Général de CA Technologies pour la région EMEA

Comment lutter contre la pénurie de talents dans le domaine du numérique ?

La dynamique actuelle de la demande d’emploi dans les TIC pourrait aboutir à une pénurie de plus de 500’000 professionnels qualifiés dans la zone Europe d’ici 2020.
La transformation numérique est essentiellement un enjeu humain

Dans l’économie des applications, la capacité des entreprises à réussir dépend de plusieurs facteurs : notamment l’agilité, les talents et l’expérience utilisateur. Dans la course à la transformation numérique, les entreprises font face à une équation sensible pour relever ce défi.
