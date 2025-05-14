Dernières publications
Superviser l’Internet des Objets
[EXCLUSIF] L’Internet des Objets (Internet of Things ou IoT), tel un séisme, modifie radicalement la façon de travailler de toutes les industries. Les développeurs de chaque secteur suivent de près chaque étape de son évolution, et évaluent sa propension à changer leur propre profession.
Conseils aux managers IT : comment affronter l’Euro 2016 !
Alors que le coup d’envoi de l’Euro 2016 de football a été donné vendredi dernier, les transports en commun, la circulation et même la concentration des employés au bureau sont fortement perturbés pendant au moins quatre semaines.
La digitalisation des entreprises, ou comment le réseau joue aujourd'hui un rôle décisif
Le Rapport 2016 de la Banque Mondiale sur le numérique a montré que le développement des nouvelles technologies dans le milieu professionnel accroît la concurrence en donnant libre cours à l’innovation
Interruption de service : comment les pannes informatiques portent préjudice aux entreprises
Le coût de mise en place d’une solution de surveillance réseau peut se chiffrer avec facilité et précision, tout comme celui d’une licence, d’un périphérique
Croissance rapide : de l’intérêt de la surveillance réseau pour les start-ups
Tout entrepreneur rêve que tout s'emballe dès le lancement sur le marché. Les compteurs s’affolent, la start-up apparaît dans tous les médias, la qualité du service est soulignée partout sur les réseaux sociaux et les ventes invitent au plus grand optimisme.