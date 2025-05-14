Dernières publications
Les perspectives optimistes de l’ère des applications surhumaines
[EXCLUSIF] Le développement des applications cognitives bouleverse les schémas traditionnels de prise de décision, les rendant à la fois plus rapides et plus efficaces. Notre esprit est la nouvelle machine capable de produire des idées prolifiques.
Les dangers qui menacent l’Internet des objets
Un récent rapport d’analyse des menaces publié par F5 Labs, en collaboration avec Loryka, explique pourquoi les dernières cyber-armes mettent en évidence les failles d’Internet et comment la science intelligente des données permet de surveiller les ennemis en ligne afin d’aider les entreprises à déjouer la cybercriminalité.