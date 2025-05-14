Dernières publications
3nder met le feu aux poudres de Tinder
Tinder. Un mot anglo-saxon qui signifie poudrière, inflammable. Prémonitoire d’une position dynamique et d’une politique active de défense de ses droits ?
De nouvelles obligations pour une protection accrue du e-consommateur
La nouvelle législation issue de l’Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, visant à renforcer la confiance du consommateur dans l’e-commerce et les transactions en lignes, vient d’être précisée par un décret publié le 30 octobre 2015.