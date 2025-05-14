Dernières publications

Delphine-Brunet-Stoclet-Marie-André-Nivet-article

3nder met le feu aux poudres de Tinder

Tinder. Un mot anglo-saxon qui signifie poudrière, inflammable. Prémonitoire d’une position dynamique et d’une politique active de défense de ses droits ?
Delphine-Brunet-Stoclet-Marion-Bombard-article

De nouvelles obligations pour une protection accrue du e-consommateur

La nouvelle législation issue de l’Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, visant à renforcer la confiance du consommateur dans l’e-commerce et les transactions en lignes, vient d’être précisée par un décret publié le 30 octobre 2015.
Delphine-Brunet-Stoclet-article

L’impression 3D, une révolution ?

Une révolution, l’impression 3D ? Oui, certainement, d’un point de vue technique. Une révolution, le fait de pouvoir fabriquer via son imprimante 3D un objet lui-même scanné en 3D ? Oui aussi, résolument, d’un point de vue industriel.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.